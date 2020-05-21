Несколько месяцев Украина будет жить в режиме "мягкого" ослабления карантина, - Аваков

Украина будет жить в режиме "мягких шагов" ослабления карантина еще несколько месяцев. Полностью ограничения будут сняты лишь после появления вакцины.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-службе МВД.

По его словам, в Украине вовремя был введен карантин, что позволило избежать серьезных последствий пандемии коронавируса.

"С 25 мая будут дальнейшие послабления карантина. Еще ослабления будут с 1 июня, но в целом несколько месяцев мы будем жить в режиме "мягких шагов". Пока у нас не будет вакцины, не будет четкого протокола лечения, мы должны быть очень осторожными", - сказал Аваков.

Напомним, 20 мая Кабинет министров принял решение о продлении карантина до 22 июня с ослаблениями. В частности, с 22 мая планируется возобновление работы общественного транспорта, а с 25 мая - должны открыть метрополитены. Также правительство разрешило проведение спортивных мероприятий до 50 человек без зрителей.

Также Кабмин одобрил открытие границы со странами Европейского союза и Молдовой. Работа пунктов пропуска на границе с Россией и Беларусью останется ограниченной.