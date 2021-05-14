UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Несколько городов Израиля оказались под ракетными обстрелами из Сектора Газа

Автор: Артур Родивилов

Сигналы тревоги звучат в Сдероте, Ашкелоне, Беэр-Шеве и других населенных пунктов Западного и Центрального Негева в Израиле. Большая часть ракет из Сектора Газа перехвачена "Железным куполом".

Об этом сообщает newsru.co.il.

Взрывы слышали также жители населенных пунктов в центре Израиля. Одна из ракет была перехвачена "Железным куполом".

Из Ашкелона поступают сообщения о попадании ракеты в жилой дом.

По предварительной информации, в результате этого инцидента нет пострадавших, но причинен материальный ущерб.

В нескольких районах города произошло отключение электричества. Начаты ремонтные работы.

ВВС ЦАХАЛ возобновили нанесение ударов по объектам на севере Сектора Газа.

Напомним, ВВС ЦАХАЛ и наземные силы Израиля начали наносить удары по Сектору Газа. Операция началась в ответ на ракетные обстрелы.

Операция будет продолжаться сколько потребуется, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Сектор ГазаИзраиль