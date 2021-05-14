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Кілька міст Ізраїлю опинилися під ракетними обстрілами з Сектору Газа

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Ізраїль, П'ятниця 14 травня 2021 05:57
Кілька міст Ізраїлю опинилися під ракетними обстрілами з Сектору Газа Фото: ХАМАС завдає ракетних ударів по Ізраїлю (twitter.com/TamerMisshal)
Автор: Артур Родивилов

Сигнали тривоги звучать в Сдероті, Ашкелоні, Беер-Шеві та інших населених пунктів Західного і Центрального Негева в Ізраїлі. Велика частина ракет з Сектора Газа перехоплено "залізним куполом".

Про це повідомляє newsru.co.il.

Вибухи чули також жителі населених пунктів у центрі Ізраїлю. Одна з ракет була перехоплена "залізним куполом".

З Ашкелона надходять повідомлення про потрапляння ракети в житловий будинок.

За попередньою інформацією, унаслідок цього інциденту немає постраждалих, але заподіяно матеріальну шкоду.

У кількох районах міста сталося відключення електрики. Розпочато ремонтні роботи.

ВПС ЦАХАЛ відновили ураження об'єктів на півночі Сектора Газа.

Нагадаємо, ВВС ЦАХАЛ і наземні сили Ізраїлю почали завдавати ударів по Сектору Газа. Операція почалася у відповідь на ракетні обстріли.

Операція буде тривати скільки буде потрібно, заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

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