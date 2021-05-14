Кілька міст Ізраїлю опинилися під ракетними обстрілами з Сектору Газа
Сигнали тривоги звучать в Сдероті, Ашкелоні, Беер-Шеві та інших населених пунктів Західного і Центрального Негева в Ізраїлі. Велика частина ракет з Сектора Газа перехоплено "залізним куполом".
Про це повідомляє newsru.co.il.
Вибухи чули також жителі населених пунктів у центрі Ізраїлю. Одна з ракет була перехоплена "залізним куполом".
Iron Dome Tamir interceptors light up the night sky for the second night in a row in the Tel-Aviv area. #Israel #Gaza pic.twitter.com/pFnUcLP7UF— Joe Truzman (@Jtruzmah) May 12, 2021
З Ашкелона надходять повідомлення про потрапляння ракети в житловий будинок.
За попередньою інформацією, унаслідок цього інциденту немає постраждалих, але заподіяно матеріальну шкоду.
У кількох районах міста сталося відключення електрики. Розпочато ремонтні роботи.
ВПС ЦАХАЛ відновили ураження об'єктів на півночі Сектора Газа.
Нагадаємо, ВВС ЦАХАЛ і наземні сили Ізраїлю почали завдавати ударів по Сектору Газа. Операція почалася у відповідь на ракетні обстріли.
Операція буде тривати скільки буде потрібно, заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.