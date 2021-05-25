За несколько дней ОБСЕ зафиксировала более 800 нарушений "тишины" на Донбассе

В Донецкой области зафиксировали, в частности, 323 взрыва (три разрыва боеприпасов, 29 взрывов в воздухе, 76 взрывов от исходного огня и 215 - неопределенного происхождения).

Как отмечается, большинство этих нарушений произошла на южный и северо-западу от Горловки (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка), на юго-восток от Донецка (неподконтрольный правительству), а также вблизи н. п. Гранитное (подконтрольный правительству, 60 км на юг от Донецка).

В то же время в Луганской области Миссия выявила 235 нарушений режима прекращения огня, в том числе 154 взрыва (два разрыва боеприпасов и 152 взрыва неопределенного происхождения).

По данным наблюдателей СММ, большинство нарушений произошло западнее Кадиевки (быв. Стаханов; неподконтрольный правительству, 50 км к западу от Луганска) и вблизи участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска).