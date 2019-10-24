Несколько депутатов "Слуги народа" обратились в САП для проверки

В Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) уже обратились несколько депутатов от фракции "Слуга народа" для дачи показаний по делу о возможной коррупции в финансовом комитете Верховной Рады. Об этом заявил председатель САП Назар Холодницкий в эфире "Право на владу".

По словам Холодницкого, правоохранительные органы уже готовы провести допросы членов финансового комитета украинского парламента по делу о взятке в 30 тысяч долларов за голосование против одного антикоррупционного законопроекта.

"За эти сутки ко мне уже на прием записалось несколько человек, которые изъявили желание быть допрошенными в этом производстве. Нардепы - "Слуги...". Первая, кто обратилась, это Ольга Василевская", - сообщил Холодницкий.

Он так же пригласил дать показания председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамию и народного депутата Александра Дубинского.

Холодницкий также добавил, что САП будет готова обнародовать результаты расследования по крайней мере после того, как получит показания.

"Дело (о возможной коррупции - ред.) сейчас в НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины, - ред.). Кстати, в НАБУ есть хорошие полиграфы. Есть уголовное производство в НАБУ, это наша подследственность. Народные депутаты это исключительно подследственность НАБУ и САП. Поэтому мы с нетерпением ожидаем каждого из фигурантов - в САП или НАБУ - на ваш выбор, для дачи объяснений, для допроса", - добавил Холодницкий.

Напомним, 24 октября проверку на полиграфе прошел председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он заявил, что свидетелем взяток на финансовом комитете Рады депутатам от "Слуги народа", что стало основанием для открытия уголовного дела и проверок на полиграфе, является нардеп.

Ранее стало известно, что все члены финансового комитета от фракции "Слуги народа" готовы пройти полиграф после того, как их попросил президент Владимир Зеленский.