В ближайшие часы МВФ рассмотрит вопрос выделения Украине 1,4 млрд долларов, - Шмыгаль

Международный валютный фонд готов рассмотреть вопрос выделения Украине экстренной финансовой поддержки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Дениса Шмыгаля премьер-министра Украины.
"Уже за несколько часов Международный валютный фонд рассмотрит вопрос выделения Украине 1,4 млрд долларов экстренной поддержки", - заявил глава правительства.
Он добавил, что США 8 марта увеличили с 10 до 12 млрд долларов потенциальный пакет помощи для Украины, который скоро рассмотрит Конгресс.
А Всемирный банк утвердил пакет помощи размером 700 млн долларов. Европейский банк реконструкции и развития объявил о выделении пакета устойчивости в сумме 2 млрд евро поддержки Украине.
Шмыгаль добавил, что на следующей неделе ожидаются первый транш от ЕС.
Ранее мы писали, что Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
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