В нескольких регионах Литвы ужесточают карантин

Правительство Литвы приняло решение ужесточить карантинные ограничения в нескольких регионах страны. Ограничения начнут действовать со среды, 28 октября, и продлятся как минимум до 11 ноября.
Об этом сообщает Delfi.
Карантин усилят в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и еще пяти самоуправлениях страны.
В муниципалитетах ограничивается заполняемость общественного транспорта, следующего за их пределы - сидячие места можно занимать с расстоянием не менее одного метра от других пассажиров.
В общественном пространстве запрещено собираться группами более пяти человек, за исключением членов семьи. С другими - необходимо держать двухметровую дистанцию.
Посещение родственников в стационарах больниц запрещаются, кроме неизлечимо больных пациентов, детей и рожениц. Так же запрещаются визиты ко всем учреждений социальной опеки, где люди проживают постоянно.
В государственных учреждениях работники полностью или частично перейдут на удаленную работу.
Магазинам разрешено одновременно впускать не более одного человека на квадратный метр площади.
Кроме того, в регионах вводят обязательный масочный режим.
Напомним, ранее в Литве допустили введение локдауна из-за резкого роста зараженных коронавирусом.
Кроме того, правительство Литвы изменило порядок самоизоляции для путешественников, которые возвращаются из-за границы.