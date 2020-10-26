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У кількох регіонах Литви посилюють карантин

Автор: РБК-Україна

Уряд Литви прийняв рішення посилити карантинні обмеження в декількох регіонах країни. Обмеження почнуть діяти з середи, 28 жовтня, і триватимуть як мінімум до 11 листопада.

Про це повідомляє Delfi.

Карантин посилять у Вільнюсі, Каунасі, Клайпеді і ще п'яти самоуправліннях країни.

В муніципалітетах обмежується заповнюваність громадського транспорту, наступного за їх межі - сидячі місця можна займати з відстанню не менше одного метра від інших пасажирів.

В громадському просторі заборонено збиратися групами понад п'ять осіб, за винятком членів сім'ї. З іншими - необхідно тримати дистанцію двометрову.

Відвідування родичів у стаціонарах лікарень забороняються, крім невиліковно хворих пацієнтів, дітей і породіль. Так само забороняються візити до всіх закладів соціальної опіки, де люди проживають постійно.

У державних закладах працівники повністю або частково перейдуть на віддалену роботу.

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Магазинам дозволено одночасно впускати не більше однієї людини на квадратний метр площі.

Крім того, в регіонах вводять обов'язковий масковий режим.

Нагадаємо, раніше у Литві допустили введення локдауну через різке зростання заражених коронавірусом.

Крім того, уряд Литви змінило порядок самоізоляції для мандрівників, які повертаються з-за кордону.

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