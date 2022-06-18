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У кількох районах Дніпропетровської області чути вибухи

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Дніпропетровська область, Субота 18 червня 2022 19:48
У кількох районах Дніпропетровської області чути вибухи Фото: вибух у Дніпропетровській області (t.me/dniprotv)
Автор: Олександр Мороз

Увечері 18 червня 2022 року в декількох районах Дніпропетровської області чутні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Повідомляється, що вибухи чують у Синельниківському, Новомосковському та Петропавлівському районах. Також у соціальних мережах публікують фото та відео, як піднімаються стовпи диму.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Херсоні підірвали колаборанта Євгена Соболєва - начальника 90-ї виправної колонії, який перейшов на бік російських окупантів.

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Дніпропетровська область Вибух
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