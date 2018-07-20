У декількох областях України переважатиме надзвичайна пожежна небезпека

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме у південних та Дніпропетровській областях

Державна служба з надзвичайних ситуацій інформує надзвичайний рівень пожежної небезпеки у п'ятницю, 20 липня, у декількох областях України. Про це повідомляє прес-служба відомства.

ДСНС посилається на дані Укргідрометцентру. Зазначається, що надзвичайний рівень пожежонебезпеки переважатиме у південних та Дніпровській областях.

"Увага! Попередження про пожежну небезпеку в окремих областях України. За даними УкрГідрометцентру, 20 липня у південних та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 15 липня повідомлялося про надзвичайний 5 класу рівень пожежної небезпеки. Він спостерігався у південних, східних, Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

ДСНС також повідомляла, що на пожежах в Україні за тиждень, з 9 по 15 липня поточного року, загинуло 13 людей. Зазначалося, що за той період часу було ліквідовано понад 1,6 тисяч пожеж, на яких врятовано 10 осіб.

Крім того, рятувальники зафіксували за даний період понад дві тисячі надзвичайних подій, на яких 48 осіб були врятовані.