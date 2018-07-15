Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в Украине

Пожароопасность 5 класса сохранится в Украине сегодня, 15 июля

В Украине, 15 июля 2018 года, сохранится чрезвычайный 5 класса уровень пожарной опасности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, согласно данным Укргидрометцентра, 15 июля в южных, восточных, Днепропетровской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Отметим, согласно информации Укргиднометцентру, 5 июля синоптики прогнозируют спокойную погодную ситуацию. Согласно новому прогнозу, ждать грозу не приходится. На территории всей страны, за исключением южных регионов, выпадут осадки в виде дождя без шквалов, грома и молнии.

Напомним, 9 июля, вечером в Киеве в Дарницком районе, загорелся многоэтажный жилой дом.

Так, возгорание произошло на 9 этаже. На месте работали скорая помощь и бойцы ГСЧС. Спасателями были эвакуированы две женщины. Информация о пострадавших уточняется. Как говорят очевидцы, пожар начался с кухни.