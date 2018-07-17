На пожарах в Украине за неделю погибли 13 человек, - ГСЧС

Кроме того, за неделю 54 человека погибли на водных объектах

На пожарах в Украине за неделю, с 9 по 15 июля текущего года, погибли 13 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, за указанный период спасатели зафиксировали более 2 тыс. чрезвычайных событий, на которых сотрудники ГСЧС спасли 48 человек.

В частности, за неделю в Украине ликвидировали более 1,6 тыс. пожаров, на которых спасены 10 человек. Вместе с тем, 13 человек на пожарах спасти не удалось. Кроме того, отмечается, что огнем нанесен ущерб на более 7 млн гривен.

Также сообщается, что на воде за неделю погибли 54 человека.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера в Киеве сгорел хостел, на пожаре пострадали 6 человек, пятеро из них сейчас в больнице с ожогами.