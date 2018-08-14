У кількох містах Швеції невідомі спалили десятки автомобілів

В Гетеборзі спалили майже 90 автомобілів

У ряді міст Швеції в ніч на 14 серпня невідомі спалили десятки автомобілів, також зафіксовані сутички з поліцією. Про це повідомляє DW.

Повідомляється, що підпали автомобілів охопили південний захід Швеції. Зокрема, в Гетеборзі згоріли не менше 88 машин. За даними поліції, в цьому місті осередки загоряння перебували в 20 різних місцях.

Крім того, в Тролльхеттані близько 40 молодих людей у масках підпалювали машини і атакували камінням співробітників поліції. Схожі події зафіксовані в Мальме, Гельзінборзі Фалькенберзі та Люсечилі. Поліція не виключає, що організатори підпалів могли координувати свої дії через соціальні мережі.

На даний момент інформації про затриманих немає. У результаті інцидентів ніхто не постраждав. За словами свідків, молоді люди в масках підходили до авто, розбивали скло, заливали машини горючою рідиною і підпалювали їх.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що поліція Швеції затримала неонациста, який планував убити двох журналістів.

Відзначимо, цього літа в Швеції спостерігаються найбільші за кілька років лісові пожежі. Як зазначив єврокомісар з питань гуманітарної допомоги та кризового управління Христос Стіліанідес, пожежі в Швеції стали одним з наслідків зміни клімату.

