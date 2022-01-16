В нескольких городах Ирана прогремели взрывы: тряслись окна и двери

В нескольких городах на западе Ирана утром 16 января были слышны громкие взрывы. Однако точная причина этих взрывов неизвестна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Губернатор города Асадабад сказал, что был слышен "ужасающий звук", но его происхождение неясно.

" Изначально предполагалось, что это звук грозы из-за погодных условий, но такая возможность была исключена", - заявил чиновник.

В соцсетях и местные СМИ сообщают, что звуки были очень громкие и встревожили людей.

"Интенсивность звука в некоторых местах была такой, что двери и окна домов тряслись, люди выходили из домов", - говорится в сообщениях иранских изданий.

Reuters сообщает, что на видео, размещенном в Твиттере, видны взрывы, "которые, по-видимому, исходили из зенитной установки".