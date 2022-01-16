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В нескольких городах Ирана прогремели взрывы: тряслись окна и двери

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Иран, Воскресенье 16 января 2022 05:57
В нескольких городах Ирана прогремели взрывы: тряслись окна и двери Фото: взрывы прогремели в Иране (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В нескольких городах на западе Ирана утром 16 января были слышны громкие взрывы. Однако точная причина этих взрывов неизвестна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Губернатор города Асадабад сказал, что был слышен "ужасающий звук", но его происхождение неясно.

"Изначально предполагалось, что это звук грозы из-за погодных условий, но такая возможность была исключена", - заявил чиновник.

В соцсетях и местные СМИ сообщают, что звуки были очень громкие и встревожили людей.

"Интенсивность звука в некоторых местах была такой, что двери и окна домов тряслись, люди выходили из домов", - говорится в сообщениях иранских изданий.

Reuters сообщает, что на видео, размещенном в Твиттере, видны взрывы, "которые, по-видимому, исходили из зенитной установки".

Также издание предполагает, что взрывы можно объяснить необъявленными учениями противовоздушной обороны, которые проводят иранские военные на фоне роста напряженности в отношениях с Израилем и США.

Напомним, что в Израиле высказали отношения по поводу ядерной сделки с Ираном. Там не ждут от переговоров результатов, которые устроят страну.

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