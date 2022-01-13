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Белый дом раскритиковал Трампа за расторжение сделки с Ираном

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США, Четверг 13 января 2022 04:50
Белый дом раскритиковал Трампа за расторжение сделки с Ираном Фото: Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Белый дом раскритиковал бывшего президента США Дональда Трампа за выход из ядерной сделки с Ираном. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, это было безрассудным решением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Псаки отметила, что когда Трамп принял решение выйти из ядерной сделки, он не задумывался о том, что может произойти дальше.

Это привело к тому, что "ядерная программа Ирана больше не была закрытой, больше не существовало самого жесткого режима инспекций, о котором когда-либо договаривались, больше не было жестких ограничений на ядерную деятельность".

Псаки также отметила, что США стремятся к восстановлению отношений с Европой и другими странами, которые были испорчены выходом Трампа из ядерной сделки.

"Мы очень хотим, чтобы дипломатический путь продвигался вперед", - добавила она.

Напомним, что Иран может сорвать ядерную сделку. Страна продолжает производство обогащенного урана.

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Соединенные Штаты Америки Иран Дональд Трамп Ядерное соглашение
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