У кількох містах Ірану прогриміли вибухи: тряслися вікна і двері
У кількох містах на заході Іран вранці 16 січня були чутні гучні вибухи. Однак точна причина цих вибухів невідома.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Губернатор міста Асадабад сказав, що було чути "жахливий звук", але його походження неясно.
"Спочатку передбачалося, що це звук грози через погодні умови, але така можливість була виключена",- заявив чиновник.
У соцмережах і місцеві ЗМІ повідомляють, що звуки були дуже гучні й стривожили людей.
"Інтенсивність звуку в деяких місцях була такою, що двері і вікна будинків тряслися, люди виходили з будинків", - йдеться в повідомленнях іранських видань.
Reuters повідомляє, що на відео, розміщеному в Твіттері, видно вибухи, "які, мабуть, виходили з зенітної установки".
Також видання припускає, що вибухи можна пояснити неоголошеними навчаннями протиповітряної оборони, які проводять іранські військові на тлі зростання напруженості у відносинах з Ізраїлем і США.
Нагадаємо, що в Ізраїлі висловили відносини з приводу ядерної угоди з Іраном. Там не чекають від переговорів результатів, які влаштують країну.