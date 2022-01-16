У кількох містах Ірану прогриміли вибухи: тряслися вікна і двері

У кількох містах на заході Іран вранці 16 січня були чутні гучні вибухи. Однак точна причина цих вибухів невідома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Губернатор міста Асадабад сказав, що було чути "жахливий звук", але його походження неясно.

"Спочатку передбачалося, що це звук грози через погодні умови, але така можливість була виключена",- заявив чиновник.

У соцмережах і місцеві ЗМІ повідомляють, що звуки були дуже гучні й стривожили людей.

"Інтенсивність звуку в деяких місцях була такою, що двері і вікна будинків тряслися, люди виходили з будинків", - йдеться в повідомленнях іранських видань.

Reuters повідомляє, що на відео, розміщеному в Твіттері, видно вибухи, "які, мабуть, виходили з зенітної установки".