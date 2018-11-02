В нескольких аэропортах ЕС пассажиров обяжут проходить проверку на детекторе лжи

Иллюстративное фото (УНИАН)

Детекторы лжи установят в аэропортах Венгрии, Греции и Латвии

В нескольких аэропортах Европейского союза пассажиров обяжут проходить тест на детекторах лжи, которые работают с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на USA Today.

Новый проект называется iBorderCtrl и реализуется при поддержке Европейского союза. Детекторы лжи установят на пограничных пунктах пропуска в Венгрии, Латвии и Греции, поскольку эти страны граничат с государствами, которые не являются членами ЕС.

Испитания оборудования состоятся уже в этом месяце - ноябре. Во время проверок те пассажиры, которые будут прибывать из-за пределов ЕС, будут отвечать на вопросы анимированного пограничника на компьютере через веб-камеру.

"Виртуальный пограничник" будет анализировать микровиржения лица пассажиров, чтобы определить, говорят ли они правду. Работники пограничных ведомств будут контролировать этот процесс. Вмешиваться будут в том случае, если обнаружат риск для безопасности.

У тех пассажиров, которых относят к категории низкого риска, во время проверок детекторе лжи будут спрашивать только основную личную информацию. Для тех пассажиров, которые относятся к группе повышенного риска, будут проводить проверку более детально.

Напомним, со следующей недели, 5 ноября, к патрулированию пяти аэропортов Украины будут привлечены кинологические подразделения полиции.