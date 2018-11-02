У кількох аеропортах ЄС пасажирів зобов'яжуть проходити перевірку на детекторі брехні

Ілюстративне фото (УНІАН)

Детектори брехні встановлять в аеропортах Угорщини, Греції та Латвії

У декількох аеропортах Європейського союзу пасажирів зобов'яжуть проходити тест на детекторах брехні, які працюють за допомогою штучного інтелекту. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на USA Today.

Новий проект має назву iBorderCtrl та реалізовується за підтримки Європейського союзу. Детектори брехні встановлять на прикордонних пунктах пропуску в Угорщині, Латвії та Греції, оскільки ці країни межують з державами, які не є членами ЄС.

Випробування обладнання відбудуться вже у цьому місяці - листопаді. Під час перевірок ті пасажири, котрі прибуватимуть з-за меж ЄС, будуть відповідати на запитання анімованого прикордонника на комп’ютері через веб-камеру.

"Віртуальний прикордонник" аналізуватиме мікровирази обличчя пасажирів, щоб визначити - чи кажуть вони правду. Працівники прикордонних відомств контролюватимуть цей процес і будуть втручатися у тому випадку, якщо виявлять ризик для безпеки.

У тих пасажирів, які у категорії низького ризику, під час перевірок детекторі брехні будуть запитувати лише основну особисту інформацію. Для тих пасажирів, які у групі підвищеного ризику, проводитимуть перевірку більш детально.

Нагадаємо, із наступного тижня, 5 листопада, до патрулювання п’яти аеропортів України будуть залучені кінологічні підрозділи поліції.