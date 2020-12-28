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Несет угрозу нацинтересам: Украина хочет выйти из очередного соглашения СНГ

Киев, Понедельник 28 декабря 2020 18:59
Несет угрозу нацинтересам: Украина хочет выйти из очередного соглашения СНГ
Фото: здание Кабмина (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Кабинет министров одобрил проект закона о выходе Украины из соглашения СНГ о межправительственной фельдъегерской связи. Это соглашение, как отмечают в правительстве, несет угрозу национальным интересам Украины.

Документ одобрили на сегодняшнем внеочередном заседании правительства.

Соглашение, из которого хочет выйти Украина, определяет обязательства в рамках создания единой системы фельдъегерской связи, предназначенной для передачи особо важной, секретной и иной служебной корреспонденции между участниками СНГ.

Поскольку центральным транзитным пунктом определено Москву, то выполнение предусмотренных соглашением обязательств может представлять угрозу нацинтересам Украины. Это также создает угрозу жизни и здоровью украинских фельдъегерей, которые являются военнослужащими и находятся во время доставки корреспонденции в России.

Теперь документ должна рассмотреть Верховная рада.

Напомним, в середине декабря Украина денонсировала три соглашения с СНГ в сфере атомной энергии. Соответствующее решение принял Кабинет министров.

Кроме того, в ноябре президент Владимир Зеленский согласовал выход Украины из договора СНГ о проведении согласованной монопольной политики.

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Новости Украины Политика Кабинет Министров УкраиныСНГсоглашение

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