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Становить загрозу націнтересам: Україна хоче вийти з чергової угоди СНД

Київ, Понеділок 28 грудня 2020 18:59
Становить загрозу націнтересам: Україна хоче вийти з чергової угоди СНД
Фото: будівля Кабміну (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Кабінет міністрів схвалив проект закону про вихід України з угоди СНД про міжурядовий фельд’єгерський зв’язок. Ця угода, як наголошують в уряді, становить загрозу національним інтересам України.

Документ схвалили на сьогоднішньому позачерговому засіданні уряду.

Угода, з якої хоче вийти Україна, визначає зобов'язання в рамках створення єдиної системи фельд'єгерського зв'язку, яка призначена для передачі особливо важливої, секретної та іншої службової кореспонденції між учасниками СНД.

Оскільки центральним транзитним пунктом визначено Москву, то виконання передбачених угодою зобов'язань може становити загрозу націнтересам України. Це також створює загрозу життю і здоров'ю українських фельд'єгерів, які є військовослужбовцями та перебувають під час доставки кореспонденції в Росії.

Тепер документ має розглянути Верховна рада.

Нагадаємо, в середині грудня Україна денонсувала три угоди з СНД у сфері атомної енергії. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів.

Крім того, в листопаді президент Володимир Зеленський погодив вихід України з договору СНД про проведення узгодженої монопольної політики.

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