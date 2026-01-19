Нерухомість у зоні ризику: чи купують українці житло у прифронтових регіонах

Як змінилися ціни у містах-фронтирах

Через посилення атак на Запоріжжя у 2025 році вартість квартир у місті знизилася на 6-11% на всі типи житла. У Миколаєві на 5% подешевшали однокімнатні квартири, у Дніпрі - на 2% двокімнатні та на 4% трикімнатні.

Водночас у Сумах і Харкові ціни на житло, навпаки, пішли вгору.

Ціни на однокімнатні квартири в Україні (скриншот)

Чи є попит на прифронтове житло

Попри ризики, угоди з нерухомістю у прифронтових регіонах продовжують укладати, однак без ажіотажу.

"Житло на прифронтових територіях купують, але обережно і не масово. У Харкові, Дніпрі та інших містах-фронтирах відбуваються угоди, хоч і за цінами нижчими за довоєнні. Частина людей не планує виїжджати зі своїх міст і продовжує жити та інвестувати там, де має роботу й соціальні зв’язки. Для багатьох людей це шанс придбати своє перше житло за більш доступною ціною", - зазначає Суділковський.

Хто купує квартири

За словами експертів, покупцями здебільшого стають місцеві мешканці, які не планують змінювати місто проживання. Для них нинішня ситуація відкриває можливість придбати житло дешевше, ніж до повномасштабного вторгнення.