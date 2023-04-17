Нерішуча підтримка України призведе до безвиході на фронті, - глава Мюнхенської конференції

У своїй статті він закликав Захід не лише проголошувати про непохитну підтримку України, але й забезпечувати її. Гойсген вважає, що поки дії союзників не відповідають заявам.

Глава Мюнхенської конференції застеріг, що такий рівень підтримки може призвести до безвиході на фронті.

"Нинішній рівень поступової та нерішучої військової підтримки призведе лише до патової ситуації на полі бою", - зазначив він.

На думку Гойсгена, російський диктатор Володимир Путін неправильно оцінив аспекти війни, а повірив у силу своєї армії, підтримку Китаю, слабку Україну та розділений Захід.

Водночас глава Мюнхенської конференції наголошує, що Путін залишається рішучим і може виграти війну на виснаження. Захід повинен зробити все, аби знову зламати плани глава Кремля.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні… Ми повинні надати Україні зброю і боєприпаси, необхідні їй для того, щоб відбити агресивну війну Росії. Свобода повинна бути захищена. Що швидше Путін зрозуміє, що він не досягне своїх цілей в Україні, то швидше можна буде досягти миру і припинити страждання українського народу", - йдеться у матеріалі.