Нерезиденты увеличили покупку гособлигаций Украины

За минувшую неделю (11-15 ноября) нерезиденты увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 2922,92 млн грн до 104898,11 млн грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины.

При этом портфель ОВГЗ нерезидентов в гривне вырос на 2932,98, а в валюте сократился на 10,05 млн грн.

По данным НБУ, всего в обращении по состоянию на 15 ноября находилось ОВГЗ на сумму 816679,61 млн грн. Из них в портфеле НБУ - на 337063,30 млн грн, банков - 338148,74 млн грн, юридических лиц - 26467,38 млн грн, физических лиц - 10102,09 млн грн, нерезидентов - 104898,11 млн грн.

Напомним, нерезиденты за январь-октябрь 2019 года увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в 15,7 раза - с 6,3 млрд грн до 99,8 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 12 ноября 2019 года привлекло в государственный бюджет 10,897 млрд грн, из них в гривне - на 3,424 млрд грн, в долларах - на 7,473 млрд грн.