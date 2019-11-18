Нерезиденти збільшили купівлю держоблігацій України

За минулий тиждень (11-15 листопада) нерезиденти збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 2922,92 млн грн до 104898,11 млн грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.

При цьому портфель ОВДП нерезидентів у гривні виріс на 2932,98, а у валюті скоротився на 10,05 млн грн.

За даними НБУ, усього в обігу за станом на 15 листопада перебувало ОВДП на суму 816679,61 млн грн. З них у портфелі НБУ - на 337063,30 млн грн, банків - 338148,74 млн грн, юридичних осіб - 26467,38 млн грн, фізичних осіб - 10102,09 млн грн, нерезидентів - 104898,11 млн грн.

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Нагадаємо, нерезиденти за січень-жовтень 2019 року збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) в 15,7 рази - з 6,3 млрд грн до 99,8 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 12 листопада 2019 року залучило до державного бюджету 10897 млн грн, з них у гривні - на 3,424 млрд грн, у доларах - на 7,473 млрд грн.