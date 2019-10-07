ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Нерезиденты сократили вложения в гособлигации Украины

Новости » Экономика    07.10.2019 - 10:26
Нерезиденты сократили вложения в гособлигации Украины
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Иностранцы продали облигации на 777 млн грн

За минувшую неделю (30 сентября - 4 октября) нерезиденты сократили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 777,26 млн грн до 97009,83 млн грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, всего в обращении по состоянию на 4 октября находилось ОВГЗ на сумму 822318,70 млн грн. Из них в портфеле НБУ - на 337061,03 млн грн, банков - 351220,22 млн грн, юридических лиц - 26600,86 млн грн, физических лиц - 10426,77 млн грн, нерезидентов - 97009,83 млн грн.

Нерезиденты сократили вложения в гособлигации Украины

bank.gov.ua

Как сообщило РБК-Украина, 1 октября Минфин впервые провел аукцион по продаже облигаций внутреннего государственного займа через платформу Bloomberg. При этом было размещено ОВГЗ на 77 млн грн, что значительно меньше, чем в 24 сентября - 13,2 млрд грн.

По данным аналитиков, одной из причин роста курса доллара к гривне в начале октября мог стать неудачный аукцион Минфина по размещению ОВГЗ, проведенный 1 октября. Предложив рынку облигаций на 3 млрд грн, Минфину удалось привлечь лишь 77 млн грн.

По данным НБУ, приток средств нерезидентов в гособлигации Украины является одной из главных причин укрепления гривны в 2019 году.

В НБУ рекомендовали прекратить прогнозировать курс гривны к доллару Гончарук дал прогноз учетной ставки НБУ
Новости Украины ОВГЗоблигацииНациональный банк Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь