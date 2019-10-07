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Нерезиденти скоротили вкладення в держоблігації України

Новини » Економіка    07.10.2019 - 10:26
Нерезиденти скоротили вкладення в держоблігації України
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Іноземці продали облігації на 777 млн грн

За минулий тиждень (30 вересня - 4 жовтня) нерезиденти скоротили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 777,26 млн грн до 97009,83 млн грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.

За даними НБУ, усього в обігу за станом на 4 жовтня перебувало ОВДП на суму 822318,70 млн грн. З них у портфелі НБУ - на 337061,03 млн грн, банків - 351220,22 млн грн, юридичних осіб - 26600,86 млн грн, фізичних осіб - 10426,77 млн грн, нерезидентів - 97009,83 млн грн.

Нерезиденти скоротили вкладення в держоблігації України

bank.gov.ua

Як повідомило РБК-Україна, 1 жовтня Мінфін вперше провів аукціон з продажу облігацій внутрішньої державної позики через платформу Bloomberg. При цьому було розміщено ОВДП на 77 млн грн, що значно менше, ніж 24 вересня - 13,2 млрд грн.

За даними аналітиків, однією з причин зростання курсу долара до гривні на початку жовтня міг стати невдалий аукціон Мінфіна з розміщення ОВДП, проведений 1 жовтня. Запропонувавши ринку облігацій на 3 млрд грн, Мінфіну вдалося залучити лише 77 млн грн.

За даними НБУ, приплив коштів нерезидентів в держоблігації України є однією з головних причин зміцнення гривні в 2019 році.

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