Нерівність вакцин. Коли і на яких умовах щеплені українці зможуть їздити в ЄС

Країни ЄС відкривають кордони для іноземців, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19. Але для в'їзду на територію Євросоюзу підходять не всі вакцини, рекомендовані ВООЗ. Чи завадить це українцям їздити в Європу-нижче в матеріалі РБК-Україна.

Європейський союз поступово починає приймати туристів. З 1 липня діє цифровий ковід-сертифікат – EU Digital Covid Certificate, який має спростити поїздки всередині блоку. Він включає один із трьох видів інформації: повний курс щеплень від COVID-19, негативний ПЛР-тест і дані про те, що людина вже перехворіла "ковідом".

Такий же документ буде потрібен і для в'їзду в ЄС з третіх країн. Поки вони запускають сертифікат європейського зразка у себе, з травня в Євросоюзі приймають і інші документи, що підтверджують вакцинацію. EU Digital Covid Certificate – не єдиний інструмент, який можна використовувати, пояснив РБК-Україна речник Єврокомісії з питань охорони здоров'я, безпеки харчових продуктів і транспорту Стефан де Кеєрсмакер.

"Держави-члени можуть вільно приймати документи, видані в третіх країнах для вакцинації. Вони мають містити інформацію, яка, принаймні, дозволяє ідентифікувати людину, тип вакцини і дату введення вакцини", – пояснив прес-секретар Єврокомісії.

Під ці вимоги підходить міжнародне свідоцтво про вакцинацію, яким вже сьогодні користуються українці для перетину кордону. Але потрапити в ЄС все одно не так просто. По-перше, кожна країна блоку може встановлювати правила в'їзду на її територію в умовах пандемії, незважаючи на загальні рекомендації Єврокомісії.

По-друге, в ЄС зобов'язані визнавати імунізацію препаратами, схваленими їхнім регулятором EMA. Поки це Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Spikevax від Moderna, Janssen від Johnson&Johnson і європейська Vaxzevria від Oxford-AstraZeneca. Дозволяти в'їзд щепленим іншими вакцинами чи ні – кожна держава Євросоюзу вирішує на свій розсуд.

В Україні для щеплень використовують п'ять препаратів: від Pfizer-BioNTech, європейську AstraZeneca, південнокорейську AstraZeneca-SkBio, її індійський варіант CoviShield від Serum Institute of India і CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech. У трьох останніх є рекомендація ВООЗ, але поки немає схвалення європейського регулятора. Через це подорожуючі в ЄС вже почали стикатися з труднощами.

Не всі вакцини, якими щеплюють українців, вже визнані в ЄС, але всі схвалені ВООЗ (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Сортність вакцин

Минулого тижня з'явилися відразу кілька новин, що пожвавили дискусії про "хороші" і "погані" вакцини. Перша: керівництво найбільшого в світі виробника вакцин Інституту сироватки Індії (SII) заявило, що у їхніх громадян, щеплених CoviShield, виникають проблеми з поїздками в ЄС. Країни блоку не поспішають визнавати сертифікати з цим біопрепаратом.

Друга новина: з 1 липня Кіпр дозволив в'їзд для українців без лабораторного тесту і самоізоляції за умови, що вони щеплені однією з вакцин, зареєстрованою EMA. Там також визнають російський "Спутник V" і китайський Sinopharm.

Іншими словами, вільно відправитися з України на Кіпр зможуть тільки ті, хто пройшов вакцинацію Pfizer або європейською AstraZeneca. Хоча в нашій країні ще ніхто не отримав обидві дози європейським варіантом вакцини, її завезли в Україну кілька тижнів тому. Крім того, її здебільшого використовують для другої дози тим, хто до цього отримав першу одним із варіантів вакцини від AstraZeneca.

Подібне сортування вакцин в ЄС – не поодинокий випадок. Українські чиновники визнають: проблема є. Недопуск туристів, які щеплені вакциною, визнаною ВООЗ – це порушення міжнародного права, вважає міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Міжнародне право говорить: якщо встановлена норма, що при перетині кордону людина має бути вакцинована від якоїсь інфекційної хвороби, обов'язково має бути вакцина, визнана ВООЗ. Якщо ВООЗ визнала вакцину, то будь-який регулятор всередині країни не може не пускати людину, якщо вона покаже повний курс щеплень", – розповів Ляшко.

Співрозмовники видання в Кабміні пояснили, що питання визнання в ЄС вакцин CoviShield і CoronaVac обговорюється одночасно на декількох рівнях. Компанії-виробники ведуть переговори як з регулятором EMA – щоби він зареєстрував їхні препарати, так і на дипломатичному рівні з кожною країною окремо – щоби ті визнали їхні вакцини у себе.

Керівництво SII вже пообіцяло вирішити проблему з їхніми біопрепаратами "на топ-рівні". Для Індії це питання стоїть не менш гостро, ніж для України – у них для щеплень також використовується CoviShield. Раніше ЗМІ розповідали, що індійська влада погрожувала ЄС не визнавати їхні сертифікати про вакцинацію, поки блок не схвалить препарати Covishield і Covaxin.

РБК-Україна направило запити в Інститут сироватки Індії, Sinovac Biotech і SKBioscience з питаннями, як вони домагаються визнання своїх вакцин і скільки часу на це може піти. На момент виходу публікації ми отримали відповідь тільки від південнокорейської компанії. Там повідомили, що всього лише відповідають за бізнес AstraZeneca на ринку Південної Кореї.

Гендиректор SII Адар Пунавалла в середу, 30 Червня, на India Global Forum 2021 заявив, що подав заявку в ЕМА на реєстрацію CoviShield ще місяць тому. Він упевнений, що за місяць їхня вакцина отримає схвалення європейського регулятора. За огляд препарату від Sinovac EMA взялася на початку травня.

У МОЗ вказують на такі ж терміни. Там вважають, що на швидкість прийняття рішення вплине в тому числі позиція ООН і найбагатших країн. Вони інвестують в закупівлю вакцин і зацікавлені в тому, щоби швидше відновлювався туризм.

"CoronaVac, напевно, навіть буде однією з перших, яка отримає рішення EMA. Але я думаю, що цьому посприяють структури ООН. Великобританія, ЄС і США – найбільші донори COVAX. Вони дають гроші для того, щоби купували вакцину, передавали її в країни із середнім і низьким економічним розвитком, щоби там вакцинували людей, які потім будуть подорожувати в країни ЄС, в Штати і у Великобританію", – роз'яснив Ляшко.

Туристи з України очікують пом'якшення умов для в'їзду в ЄС (Фото: Віталій Носач РБК-Україна)

Поза зоною доступу

Поки вирішується питання зі схваленням вакцин в ЄС, Україна може домовлятися про взаємне визнання національних ковід-сертифікатів і свідоцтв про вакцинацію з кожною державою окремо. Зараз МЗС веде такі переговори з усіма європейськими країнами, в тому числі і з Грузією, Туреччиною і Мальтою, сказав виданню спікер відомства Олег Ніколенко. Також іде робота з Кіпром і Францією, уточнили РБК-Україна в Офісі віце-прем'єр-міністра з євроінтеграції.

"З 11 червня 2021 року Україна та Угорщина взаємно визнають сертифікати про вакцинацію один одного, що дозволяє громадянам подорожувати з національними сертифікатами про повну вакцинацію. Угорщина – перша країна ЄС, що визнала український сертифікат вакцинації", – розповіла РБК-Україна прес-аташе посольства Угорщини в Києві Маріанна Берчек.

Простіше кажучи, в цю країну нам можна в'їжджати за документами про вакцинацію будь-якими препаратами, які використовують в Україні, і навпаки. Цей випадок цікавий тим, що в Угорщині роблять щеплення шістьма вакцинами: "четвіркою", схваленою EMA, китайською Sinopharm, рекомендованою ВООЗ, і "Спутником V", яка взагалі заборонена для реєстрації в Україні. Ще одна країна, з якою Україна домовилася про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію – Молдова – також щеплює своїх громадян російським препаратом.

Впливовий співрозмовник видання в уряді назвав цю ситуацію "уроком". З Угорщиною та Молдовою це були перші угоди, міністерства закордонних справ обмінялися нотами, але не було уточнення щодо переліку вакцин. Тепер же, за словами джерела, відступати вже пізно.

Він уточнив, що двостороння угода щодо ковід-сертифікатів не передбачає визнання і реєстрацію Україною російського "Спутника". Вона всього лише дозволяє громадянам Угорщини та Молдови, які отримали щеплення цим препаратом, в'їжджати в нашу країну за національним документом про вакцинацію.

Ще один фактор, який поки гальмує подорожі українців до країн ЄС – це допуск за епідемічними показниками. Раз на два тижні Євросоюз переглядає список так званих безпечних третіх країн, громадянам яких дозволяється вільний в'їзд на територію блоку.

Перелік формується на базі чотирьох індикаторів: коефіцієнта нових випадків, кількості тестів, показника позитивних тестів і циркуляції більш заразних штамів вірусу. При цьому "вільний в'їзд" все одно не знімає вимоги про ПЛР-тести чи вакцинації.

В оновлений список країн, яким відкривається доступ до ЄС з 1 липня, Україна не потрапила. У МЗС пояснили це тим, що Єврокомісія проводила оцінку критеріїв за попередні тижні, коли ми їм не відповідали.

"Оскільки зараз ми все більше наближаємося до встановленої Єврокомісією норми, на доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби Представництво України при ЄС взаємодіє із європейською стороною задля включення України до згаданого переліку під час його наступного перегляду", – прокоментував виданню Олег Ніколенко.

Українські дипломати також будуть доносити до Брюсселя інформацію і аргументи про те, що епідситуація в нашій країні стабілізувалася, пояснив один із поінформованих співрозмовників видання.

Нюанс полягає в тому, що список країн для "вільного в'їзду" носить рекомендаційний характер. Частина членів Євросоюзу дотримуються його і синхронно відкривають доступ для громадян з країн, які визнані блоком безпечними. Частина же поступає по-своєму, наприклад, згаданий вище Кіпр. Так чи інакше, потрапляння до цього переліку прискорить відкриття кордонів ЄС для України.

Крім Кіпру, нам також дозволений в'їзд до Австрії, Нідерландів та Естонії. Причому ці три держави визнають документи про вакцинацію всіма препаратами, які застосовуються в Україні. Також для наших туристів відкриті кордони в кілька курортних країн Євросоюзу або з тестом, або з документом про вакцинацію – Грецію, Хорватію, Болгарію. Щоправда, вони визнають не всі препарати, які використовують в Україні. Оскільки правила і умови в'їзду до держав Євросоюзу можуть змінюватися, в МЗС радять відстежувати актуальну інформацію на сайті відомства.

"Уряд України продовжує роботу над тим, аби розширити для українців мапу європейських країн для подорожей, які щеплені CoviShield чи CoronaVac, оскільки ці вакцини схвалені ВООЗ. Очікуємо, що перелік цих країн надалі розширюватиметься", – сказали виданню в Офісі віце-прем'єр-міністра з євроінтеграції.

ЄС поки повністю не відкрив свої двері для туристів з України (Фото: naslovi.eu)

Паралельно українська влада працює над запуском цифрових ковід-сертифікатів європейського зразка. Після завершення аудиту документа на відповідність вимогам ЄС, українці зможуть використовувати його для безвізових поїздок до Євросоюзу, пояснили в Офісі віце-прем'єра.

З 1 липня Міністерство цифрової трансформації запустило бета-тестування цих сертифікатів. Використовувати їх для в'їзду в Євросоюз поки неможливо, але вони можуть надати "поблажки" для вакцинованих людей всередині країни, наприклад, під час відвідування масових заходів, кажуть у МОЗ. У відомстві стверджують, що з української сторони вся підготовка для інтеграції з європейською базою вже виконана.

"В останні тижні в ЄС внесли зміни в ТЗ, які потребували переробки. Питання в тому, що вони ще не відкрили ключі для третіх країн, зараз запускається checklist на технічну частину і на юридичну частину. Ми чекаємо. Їхні експерти тестують нашу базу, після цього ми заповнюємо checklist, віддаємо їм і вони приймають рішення. Ковід-сертифікати запрацюють з ЄС тільки тоді, коли там дадуть добро", – пояснив Ляшко.

Скільки часу займе підтвердження наших сертифікатів європейською стороною – поки неясно. Так само як і те, скільки діятимуть карантинні пом'якшення в Європі. Якщо обережні побоювання епідеміологів справдяться і до кінця літа дельта-штам набере обертів, то країнам, імовірно, доведеться знову повертати обмеження і посилювати правила в'їзду.