"Непростий". Axios опублікувало повний текст мирного плану для України та РФ з 28 пунктів

Високопоставлений чиновник Білого дому визнав, що план "непростий" для України, але сказав, що США вважають, що війна має закінчитися, і що якщо цього не станеться, Україна, ймовірно, втратить ще більше територій.

За даними Axios, США також консультувались з російським представником Кирилом Дмитрієвим щодо плану. Після зустрічі з Дмитрієвим, також обговорили план з радником Зеленського з національної безпеки Рустемом Умеровим.

Посадовець США також повідомив Axios, що адміністрація розглядає план як "живий документ", який може бути змінений на основі обговорень зі сторонами. Посадовець стверджував, що Україна позитивно поставилася до багатьох пунктів під час переговорів і змогла включити деякі зі своїх позицій.

Повний текст плану

1. Буде підтверджено суверенітет України.

2. Між Україною, РФ та Європою буде укладено всеохоплюючу угоуду про ненапад. Усі неоднозначності останніх 30 років будуть вважатися вирішеними.

3. Росія не вторгатиметься в сусідні країни, а НАТО не розширюватиметься далі.

4. Між Росією та НАТО буде проведено діалог за посередництва Сполучених Штатів для вирішення всіх питань безпеки та створення умов для деескалації з метою забезпечення глобальної безпеки та розширення можливостей для економічної співпраці.

5. Україна отримає надійні гарантії безпеки.

6. Чисельність Збройних сил України буде обмежена на позначці у 600 тисяч осіб.

7. Україна погоджується закріпити у своїй конституції, що вона не вступатиме до НАТО, а НАТО погоджується включити до своїх статутів положення про те, що Україна не буде прийнята в майбутньому.

8. НАТО погоджується не розміщувати війська в Україні.

9. Європейські винищувачі будуть розміщені в Польщі.

10. Гарантія США:

США отримають компенсації за гарантію;

Якщо Україна вторгнеться до Росії, вона втратить гарантію;

Якщо Росія вторгнеться в Україну, на додаток до рішучої скоординованої військової відповіді, всі глобальні санкції будуть відновлені, визнання нової території та всі інші переваги цієї угоди будуть скасовані;

Якщо Україна безпідставно запустить ракету по Москві чи Санкт-Петербургу, гарантія безпеки буде визнана недійсною.

11. Україна має право на членство в ЄС та отримає короткостроковий пільговий доступ до європейського ринку, поки розглядається це питання.

12. Потужний глобальний пакет заходів для відновлення України:

Створення Фонду розвитку України для інвестування в швидкозростаючі галузі промисловості, включаючи технології, центри обробки даних та штучний інтелект.

Сполучені Штати співпрацюватимуть з Україною для спільної відбудови, розвитку, модернізації та експлуатації газової інфраструктури України, включаючи трубопроводи та сховища.

Спільні зусилля щодо відновлення постраждалих від війни територій для реконструкції та модернізації міст та житлових районів.

Розвиток інфраструктури.

Видобуток корисних копалин та природних ресурсів.

Світовий банк розробить спеціальний пакет фінансування для прискорення цих зусиль.

13. Росія буде реінтегрована у світову економіку:

Зняття санкцій буде обговорюватися та узгоджуватися поетапно та в кожному окремому випадку.

Сполучені Штати укладуть довгострокову угоду про економічне співробітництво для взаємного розвитку в сферах енергетики, природних ресурсів, інфраструктури, штучного інтелекту, центрів обробки даних, проектів видобутку рідкісноземельних металів в Арктиці та інших взаємовигідних корпоративних можливостей.

Росії буде запропоновано знову приєднатися до G8.

14. Заморожені кошти будуть використані наступним чином:

100 млрд доларів заморожених російських активів буде інвестовано в очолювані США зусилля з відновлення та інвестування в Україну;

США отримають 50% прибутку від цього підприємства. Європа додасть 100 млрд доларів, щоб збільшити обсяг інвестицій, доступних для відновлення України. Заморожені європейські кошти будуть розморожені.

Решта заморожених російських коштів буде інвестована в окремий американо-російський інвестиційний інструмент, який реалізуватиме спільні проекти в конкретних сферах. Цей фонд буде спрямований на зміцнення відносин та розширення спільних інтересів для створення потужного стимулу не повертатися до конфлікту.

15. Буде створено спільну американо-російську робочу групу з питань безпеки для сприяння та забезпечення дотримання всіх положень цієї угоди.

16. Росія закріпить у законодавстві свою політику ненападу щодо Європи та України.

17. США та Росія домовляться продовжити термін дії договорів про нерозповсюдження та контроль над ядерною зброєю.

18. Україна погоджується бути без'ядерною державою відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

19. ЗАЕС буде запущена під наглядом МАГАТЕ, а вироблена електроенергія буде розподілена порівну між Росією та Україною.

20. Обидві країни зобов'язуються впроваджувати освітні програми в школах та суспільстві, спрямовані на сприяння розумінню та толерантності до різних культур, а також на викорінення расизму та упереджень:

Україна прийме правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мовних меншин.

Обидві країни погодяться скасувати всі дискримінаційні заходи та гарантувати права українських та російських ЗМІ та освіти.

Вся нацистська ідеологія та діяльність мають бути відкинуті та заборонені.

21. Території:

Крим, Луганськ та Донецьк будуть визнані де-факто російськими , зокрема Сполученими Штатами.

, зокрема Сполученими Штатами. У Херсонській та Запорізькій областях бойові дії будуть заморожені вздовж лінії зіткнення.

Росія відмовиться від інших територій, які вона контролює за межами п'яти регіонів.

Українські війська виведуться з частини Донецької області, яку вони зараз контролюють, і ця зона відведення буде вважатися нейтральною демілітаризованою буферною зоною, що належить Російській Федерації. Російські війська не входитимуть до цієї демілітаризованої зони.

22. Після узгодження майбутніх територіальних домовленостей, як РФ, так і Україна зобов'язуються не змінювати ці домовленості силою. Будь-які гарантії безпеки не застосовуватимуться у разі порушення цього зобов'язання.

23. Росія не перешкоджатиме Україні використовувати річку Дніпро для комерційної діяльності, і будуть досягнуті домовленості про вільне перевезення зерна через Чорне море.

24. Буде створено гуманітарний комітет для вирішення невирішених питань:

Усіх полонених та тіла, що залишилися, будуть обміняються на основі "всіх на всіх".

Усіх цивільних затриманих та заручників, включаючи дітей, буде повернуто.

Буде впроваджено програму возз'єднання сімей.

Будуть вжиті заходи для полегшення страждань жертв конфлікту.

25. Україна проведе вибори через 100 днів.

26. Усі сторони, залучені до цього конфлікту, отримають повну амністію за свої дії під час війни та погоджуються не висувати жодних претензій та не розглядати жодних скарг у майбутньому.

27. Ця угода буде юридично обов'язковою. Її виконання буде контролюватися та гарантуватися Радою миру на чолі з президентом США Дональдом Трампом. За порушення будуть запроваджені санкції.

28. Після того, як усі сторони погодяться з цим меморандумом, припинення вогню набуде чинності негайно після того, як обидві сторони відступлять до узгоджених пунктів, щоб розпочати виконання угоди.