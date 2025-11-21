"Непростий". Axios опублікувало повний текст мирного плану для України та РФ з 28 пунктів

У мережі опублікували повний текст мирного плану з 28 пунктів, який Сполучені Штати закликають підписати найближчим часом Україну та РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Високопоставлений чиновник Білого дому визнав, що план "непростий" для України, але сказав, що США вважають, що війна має закінчитися, і що якщо цього не станеться, Україна, ймовірно, втратить ще більше територій.
За даними Axios, США також консультувались з російським представником Кирилом Дмитрієвим щодо плану. Після зустрічі з Дмитрієвим, також обговорили план з радником Зеленського з національної безпеки Рустемом Умеровим.
Посадовець США також повідомив Axios, що адміністрація розглядає план як "живий документ", який може бути змінений на основі обговорень зі сторонами. Посадовець стверджував, що Україна позитивно поставилася до багатьох пунктів під час переговорів і змогла включити деякі зі своїх позицій.
1. Буде підтверджено суверенітет України.
2. Між Україною, РФ та Європою буде укладено всеохоплюючу угоуду про ненапад. Усі неоднозначності останніх 30 років будуть вважатися вирішеними.
3. Росія не вторгатиметься в сусідні країни, а НАТО не розширюватиметься далі.
4. Між Росією та НАТО буде проведено діалог за посередництва Сполучених Штатів для вирішення всіх питань безпеки та створення умов для деескалації з метою забезпечення глобальної безпеки та розширення можливостей для економічної співпраці.
5. Україна отримає надійні гарантії безпеки.
6. Чисельність Збройних сил України буде обмежена на позначці у 600 тисяч осіб.
7. Україна погоджується закріпити у своїй конституції, що вона не вступатиме до НАТО, а НАТО погоджується включити до своїх статутів положення про те, що Україна не буде прийнята в майбутньому.
8. НАТО погоджується не розміщувати війська в Україні.
9. Європейські винищувачі будуть розміщені в Польщі.
10. Гарантія США:
11. Україна має право на членство в ЄС та отримає короткостроковий пільговий доступ до європейського ринку, поки розглядається це питання.
12. Потужний глобальний пакет заходів для відновлення України:
13. Росія буде реінтегрована у світову економіку:
14. Заморожені кошти будуть використані наступним чином:
15. Буде створено спільну американо-російську робочу групу з питань безпеки для сприяння та забезпечення дотримання всіх положень цієї угоди.
16. Росія закріпить у законодавстві свою політику ненападу щодо Європи та України.
17. США та Росія домовляться продовжити термін дії договорів про нерозповсюдження та контроль над ядерною зброєю.
18. Україна погоджується бути без'ядерною державою відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
19. ЗАЕС буде запущена під наглядом МАГАТЕ, а вироблена електроенергія буде розподілена порівну між Росією та Україною.
20. Обидві країни зобов'язуються впроваджувати освітні програми в школах та суспільстві, спрямовані на сприяння розумінню та толерантності до різних культур, а також на викорінення расизму та упереджень:
21. Території:
22. Після узгодження майбутніх територіальних домовленостей, як РФ, так і Україна зобов'язуються не змінювати ці домовленості силою. Будь-які гарантії безпеки не застосовуватимуться у разі порушення цього зобов'язання.
23. Росія не перешкоджатиме Україні використовувати річку Дніпро для комерційної діяльності, і будуть досягнуті домовленості про вільне перевезення зерна через Чорне море.
24. Буде створено гуманітарний комітет для вирішення невирішених питань:
25. Україна проведе вибори через 100 днів.
26. Усі сторони, залучені до цього конфлікту, отримають повну амністію за свої дії під час війни та погоджуються не висувати жодних претензій та не розглядати жодних скарг у майбутньому.
27. Ця угода буде юридично обов'язковою. Її виконання буде контролюватися та гарантуватися Радою миру на чолі з президентом США Дональдом Трампом. За порушення будуть запроваджені санкції.
28. Після того, як усі сторони погодяться з цим меморандумом, припинення вогню набуде чинності негайно після того, як обидві сторони відступлять до узгоджених пунктів, щоб розпочати виконання угоди.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський офіційно отримав від США проєкт плану і найближчим часом планує обговорити його з Дональдом Трампом.
При цьому він викликає критику як з боку аналітиків, так і політиків. Ще б пак, документ фактично передбачає суттєві поступки України. Зокрема, від Києва вимагають, щоб він відмовився від Донбасу, половини чисельності армії і не тільки.