Непристебнуті паски безпеки у машині: яке покарання загрожує водіям і пасажирам

Який штраф можуть виписати за непристебнутий пасок безпеки

Згідно з частиною 5 статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), порушення правил користування ременями безпеки тягне за собою накладення штрафу в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нині це становить 510 гривень.

Юрист уточнила, що, згідно з Правилами дорожнього руху (ПДР), перевезення пасажирів, які не пристебнулися ременями безпеки, заборонено.

"Таким чином, водій несе відповідальність не лише за свою безпеку, але й за безпеку пасажирів, яких він перевозить. Це означає, що водій зобов'язаний не лише сам користуватися ременями безпеки, але й контролювати, чи пристебнулися ними всі пасажири", - пояснила Коць.

Вона додала, що штраф може отримати:

як водій, який перевозив непристебнутого пасажира

так і сам пасажир, який їхав без ременя безпеки

"Якщо йдеться про таксі й пасажир відмовляється пристібатись, таксист має право йому відмовити у поїздці", - наголосила експерт.

Насамкінець вона додала: останні статистичні дані свідчать про те, що "кожний другий водій в Україні не пристібається і не слідкує за тим, чи пристебнулись його пасажири".

Чи може ігнорування ременя безпеки призвести до кримінального покарання

Згідно зі статтею 286 Кримінального кодексу, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами - якщо воно спричинило потерпілому тілесне ушкодження середньої тяжкості - може каратись:

або штрафом від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 000 грн до 85 000 грн)

або виправними роботами на строк до 2 років

або арештом на строк до 6 місяців

або обмеженням волі на строк до 3 років

При цьому йдеться також про позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Якщо ж порушення заподіяло тяжке тілесне ушкодження або смерть потерпілого, воно карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років - із позбавленням права керувати ТЗ на строк до 3 років або без такого.

Тим часом порушення, що спричинили загибель кількох осіб, караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років - із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Варто уточнити, що під транспортними засобами в цій статті слід розуміти всі види автомобілів, трактори та інші самохідні машини, трамваї та тролейбуси, а також мотоцикли та інші механічні ТЗ.