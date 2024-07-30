Непристебнуті паски безпеки у машині: яке покарання загрожує водіям і пасажирам

Порушення правил користування ременями безпеки в машині тягне за собою накладення адміністративного стягнення - штрафу.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіла керуюча партнерка адвокатського бюро "Коць та партнери "Де факто" Єлизавета Коць.
Згідно з частиною 5 статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), порушення правил користування ременями безпеки тягне за собою накладення штрафу в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Нині це становить 510 гривень.
Юрист уточнила, що, згідно з Правилами дорожнього руху (ПДР), перевезення пасажирів, які не пристебнулися ременями безпеки, заборонено.
"Таким чином, водій несе відповідальність не лише за свою безпеку, але й за безпеку пасажирів, яких він перевозить. Це означає, що водій зобов'язаний не лише сам користуватися ременями безпеки, але й контролювати, чи пристебнулися ними всі пасажири", - пояснила Коць.
Вона додала, що штраф може отримати:
"Якщо йдеться про таксі й пасажир відмовляється пристібатись, таксист має право йому відмовити у поїздці", - наголосила експерт.
Насамкінець вона додала: останні статистичні дані свідчать про те, що "кожний другий водій в Україні не пристібається і не слідкує за тим, чи пристебнулись його пасажири".
Згідно зі статтею 286 Кримінального кодексу, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами - якщо воно спричинило потерпілому тілесне ушкодження середньої тяжкості - може каратись:
При цьому йдеться також про позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.
Якщо ж порушення заподіяло тяжке тілесне ушкодження або смерть потерпілого, воно карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років - із позбавленням права керувати ТЗ на строк до 3 років або без такого.
Тим часом порушення, що спричинили загибель кількох осіб, караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років - із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.
Варто уточнити, що під транспортними засобами в цій статті слід розуміти всі види автомобілів, трактори та інші самохідні машини, трамваї та тролейбуси, а також мотоцикли та інші механічні ТЗ.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні можуть посилити покарання водіїв за ігнорування "швидких" і пожежників на дорогах.
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