Неприпустимо карати енергетиків за їх роботу під час повернення світла, - мер Ірпеня

Після звільнення Київської області від окупантів енергетики ДТЕК Київські електромережі зробили неймовірне, коли за півтора місяці повернули світло жителям Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Ірпеня Олександра Маркушина.

За його словами, внаслідок окупації у березні в Ірпені постраждали всі електромережі, а 70% трансформаторів були зруйновані чи пошкоджені, через що місто місяць було без світла.

Маркушин додав, що одразу після закінчення бойових дій енергетики ДТЕК Київські регіональні електромережі вирушили разом з саперами, щоб оперативно лагодити пошкоджене окупантами енергетичне обладнання.

Міський голова підкреслив, що енергетики працювали щодня і без вихідних, завдяки чому вони змогли повернути людям світло за півтора місяці.

"Наші енергетики, нашої Київської області - зробили неймовірне. Штрафувати ДТЕК Київської області, це як штрафувати хлопців з наших Збройних сил, військовослужбовців на фронті, якби вони зробили якусь помилку. Це неможливо, це неприпустимо", - наголосив Маркушин.

Нагадаємо, ДТЕК повністю відновив електропостачання на звільненій Київщині за 45 днів.

Також Державна інспекція енергетичного нагляду України встановила, що обленерго докладають максимум зусиль, щоб розподіл дефіцитної електроенергії між всіма споживачами був справедливим.

Крім того, держорган визначив, що через російські атаки у Київській, Одеській та Дніпропетровській області аварійні відключення відбуваються майже так же часто, як і у прифронтових регіонах.