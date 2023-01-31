Недопустимо наказывать энергетиков за их работу при возвращении света, - мэр Ирпеня

После освобождения Киевской области от оккупантов энергетики ДТЭК Киевские электросети сделали невероятное, когда через полтора месяца вернули свет жителям Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Ирпеня Александра Маркушина.

По его словам, в результате оккупации в марте в Ирпене пострадали все электросети, а 70% трансформаторов были разрушены или повреждены, из-за чего город месяц был без света.

Маркушин добавил, что сразу после окончания боевых действий энергетики ДТЭК Киевские региональные электросети отправились вместе с саперами, чтобы оперативно чинить поврежденное оккупантами энергетическое оборудование.

Мэр подчеркнул, что энергетики работали ежедневно и без выходных, благодаря чему они смогли вернуть людям свет за полтора месяца.

"Наши энергетики, нашей Киевской области - сделали невероятное. Штрафовать ДТЭК Киевской области, это как штрафовать ребят из наших Вооруженных сил, военнослужащих на фронте, если бы они совершили какую-то ошибку. Это невозможно, это недопустимо", - подчеркнул Маркушин.

Напомним, ДТЭК полностью возобновил электроснабжение на уволенной Киевщине за 45 дней.

Также Государственная инспекция энергетического надзора Украины установила, что облэнерго прилагают максимум усилий, чтобы распределение дефицитной электроэнергии между всеми потребителями было справедливым.

Кроме того, госорган определил, что из-за российских атак в Киевской, Одесской и Днепропетровской области аварийные отключения происходят почти так же часто, как и в регионах прифронтовых.