Лікар із Харківщини помер через три тижні після мобілізації: у 1 ОШП назвали причину

Ігор Ревека, лікар швидкої допомоги та педіатр із Харківщини, помер 16 жовтня в лікарні Дніпра після госпіталізації зі скаргами на здоров'я під час проходження базової військової підготовки. Причиною смерті називають злоякісне новоутворення сигмовидної кишки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 1-й окремий штурмовий полк (1 ОШП).

За даними полку, Ревеку мобілізували 25 вересня 2026 року. Після перебування у військовій частині він 3 жовтня вирушив на полігон для проходження базової загальновійськової підготовки, а вже 5 жовтня його госпіталізували. Відтоді військовослужбовець перебував у медичному закладі до смерті.

Що кажуть у військовій частині

У 1 ОШП пояснюють, що новоприбулі військовослужбовці мають пройти базову загальновійськову підготовку. Вона передбачає, зокрема, навчання поводження зі зброєю, орієнтування та тактичної медицини.

На час підготовки особовий склад зараховують на посади солдатів-стрільців, гранатометників і помічників гранатометників. Після завершення навчання військовослужбовців розподіляють з урахуванням їхніх навичок і цивільного фаху.

У полку зазначили, що Ревеку попередньо розподілили до медичної роти. Там також наголосили, що його смерть настала внаслідок хвороби, не пов'язаної з проходженням військової служби.

Сухопутні війська перевіряють обставини мобілізації

26 жовтня у Сухопутних військах повідомили про початок перевірки обставин мобілізації Ігоря Ревеки та проходження ним військово-лікарської комісії.

Також перевірять його перебування у військовій частині, проходження підготовки та обставини смерті. У командуванні заявили, що після завершення перевірки повідомлять про встановлені факти й ухвалені відповідно до законодавства рішення. До її завершення там закликали не робити передчасних висновків.

Що відомо про Ігоря Ревеку

Про смерть лікаря 22 жовтня повідомив міський голова Златополя Микола Бакшеєв. За його словами, Ігор Ревека народився 12 серпня 1969 року та зростав і навчався у Златополі, який раніше мав назву Первомайський.

Він здобув медичну освіту в Красноградському медичному училищі та Харківському медичному університеті. Під час навчання закінчив військову кафедру за фахом військового лікаря-педіатра й отримав звання лейтенанта.

Також Ревека проходив строкову службу у Військово-Морських Силах, де працював фельдшером надводних кораблів і був головним корабельним старшиною. У цивільному житті багато років працював лікарем швидкої допомоги та педіатром у Харкові.

26 жовтня Ігоря Ревеку провели в останню путь у Златополі.

Реакція командира батальйону "Вовків Да Вінчі"

На ситуацію відреагував командир 108-го окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов. Він поставив питання щодо стану медичної служби підрозділу, якщо кваліфікованого лікаря, за його словами, залучають до штурмових дій.

Філімонов наголосив, що командири мають розподіляти військовослужбовців відповідно до їхньої фахової підготовки, досвіду та компетенцій. Він закликав вище командування звертати увагу на подібні випадки й давати їм належну оцінку.

"Професійний лікар на своєму місці може врятувати сотні життів. І це теж питання боєздатності підрозділу", - написав він.

Водночас повідомлення Філімонова про залучення лікаря до штурмових дій відрізняється від пояснення 1-го ОШП, де зазначили, що Ревеку попередньо розподілили до медичної роти.