Уверенный рост: что происходит с курсом доллара 22 июля

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал еще на 25 копеек, евро - на 44 копейки

В обменных пунктах Украины сегодня, 22 июля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 25 копеек до 28,01 гривен за доллар. Курс евро вырос на 44 копейки до 32,17 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,68 (27,49 - 21 июля), продажи - 28,01 (27,76 - 21 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 31,61 (31,16 - 21 июля), продажи - 32,17 (31,73 - 21 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,52 (3,46 - 21 июля), продажи 3,95 (3,87 - 21 июля) грн за 10 рублей.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 22 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 27,75 гривен за доллар, курс в покупке до 27,73 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 17 копеек до 31,98 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 22 июля справочный курс на уровне 27,76 грн/доллар, повысив его по сравнению с 21 июля (27,65 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 27,60 - 27,90 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, новый глава НБУ Кирилл Шевченко во время с послами стран Большой семерки заявил, что монетарная политика, режим инфляционного таргетирования и режим гибкого курса будут сохранены.

По прогнозу аналитиков ICU, курс доллара может вырасти до уровня 28 гривен/доллар до конца этой недели, если НБУ и дальше не будет принимать участия на валютном рынке.