"Непередбачувані наслідки". Німеччина виключає введення безпольотної зони над Україною

Північноатлантичний альянс (НАТО) не запроваджуватиме безпольотну зону над Україною. Оскільки це загрожує "непередбачуваними наслідками".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт для Süddeutsche Zeitung .

Крім того, вона в черговий раз закликала Київ створити безпольотну зону над Україною, обґрунтувавши відмову "непередбачуваними наслідками".

"Північноатлантичний альянс не стане воюючою стороною, і в даному відношенні нічого не зміниться", - підкреслила Ламбрехт.

За її словами, НАТО не стане втручатися у війну Росії проти України.

Нагадаємо, до цього офіційний представник Білого дому Джен Псакі теж виключила введення безпольотної зони над Україною, оскільки США "не бажають вплутуватися в третю світову війну".

Зазначимо, окремі члени НАТО, такі як країни Балтії, виступають за закриття українського неба.

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