Неправильный бензин: как он влияет на ваш автомобиль и как исправить ситуацию

Случается, что водитель вынужден заправить машину бензином с неподходящим октановым числом. Что в таком случае может случиться с двигателем, рассказывают журналисты РБК-Украина Авто.

О вреде машине и водителю от бензина с неправильным ОЧ читайте в материале РБК-Украина .

Сначала стоит напомнить, что единственное отличие между современными бензинами одного экологического класса, например, Euro IV - в разном октановом числе. Которое для каждой модели определяет автопроизводитель, обозначая нужный индекс на дверце бензобака и в заводской инструкции: А-92, А-95, А-98 и так далее.

Почему ОЧ бывает разным

Октановое число (ОЧ) показывает детонационную стойкость топлива, то есть его способность противостоять нештатному сгоранию топливной смеси в цилиндре - так называемой детонации. Когда двигатель работает с детонацией, его поршни, цилиндры и клапаны ускоренно изнашиваются, а могут и буквально распасться на части. Все современные бензиновые моторы подвержены детонации, ведь они высокофорсированные - отличаются большой степенью сжатия. И поэтому им нужны высокооктановые бензины. Нюанс в том, что именно считать высокооктановым.

Если заправил А-92 вместо А-95

В абсолютном большинстве случаев рассчитанный на А-95 мотор будет работать на "девяносто втором" без проблем - по крайней мере, заметных для водителя. Многие двигатели не видят разницы между этими двумя сортами, поскольку их программы управления подачей топлива (топливная карта) и зажиганием прописаны с учетом возможных отклонений ОЧ.

Одновременно немало моделей работают на низкооктановом топливе с осложнениями - склонностью к детонации, провалам и перегреву. Тем не менее, блок электронного управления двигателя пытается эти проблемы смягчить. Зато водитель может заметить падение мощности, дерганье машины и перерасход топлива.

Есть модели двигателей, которые переносят низкое ОЧ настолько плохо, что дело может закончиться прогоранием прокладки головки блока, разрушением поршней и повреждением выпускных клапанов. Наибольшая угроза таких последствий возникает при резких ускорениях, при энергичном преодолении подъемов, при быстром движении с полной нагрузкой, прицепом и т.д.

Если коротко, можно при большой необходимости заправиться топливом с более низким ОЧ и аккуратно проехать на нем недалекое расстояние. Но часто злоупотреблять снисходительностью двигателя не стоит.

Когда залил А-95 вместо А-92

Обратная ситуация не так щедра на возможные неприятности: когда приходится ехать на бензине с завышенным октановым числом, двигатель не должен пострадать. Что "девяносто пятый", что "девяносто восьмой" не навредят мотору, прошитому под А-92. И жуткие истории о поршнях и клапанах, прогоревших от 95-го "насквозь", не имеют под собой технических оснований.

На самом деле все очень просто: современные бензины по своему составу лишены факторов, которые могли бы повышать температуру в камере сгорания и выпускных каналах. Высокооктановые бензины А-95 и А-98 не имеют большей теплотворной способности по сравнению с А-92, да и с АИ-80 тоже. Скорость сгорания, которая тоже влияет на температуру в цилиндре, у всех трех бензинов тоже принципиально не отличается.

То есть угрозы двигателю от бензина с большим ОЧ нет. Но есть другой нюанс, может и неожиданный для кого-то.

Какой вред от высокооктанового бензина

Имея в баке более дорогой и "более октановый" бензин, водитель может заметить .... худшую динамику машины! Такое может произойти именно из-за той меньшей теплотворной способности высокооктанового топлива. Но в большинстве случаев современные автомобили с инжекторным мотором сами корректируют момент зажигания, чтобы подстроить двигатель под неадекватное для него топливо - и машина едет как всегда.

Вкратце

Автопроизводитель рассчитывает свои двигатели и модели под определенный вид бензина не просто так - во внимание берется немало факторов, и о некоторых из них мы можем даже не догадываться. Например, одному и тому же двигателю в разных странах иногда рекомендуется бензин с разным октановым числом.

Следовательно, наиболее правильным будет заправляться именно тем топливом, которое рекомендует для вашего авто официальное представительство вашей марки. Ну а если вы много путешествуете по стране и при этом не хотите нарушать дилерских предписаний, можно возить с собой небольшую канистру бензина вашего типа - на случай, если на ближайшей АЗС не смогут удовлетворить ваш запрос.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.