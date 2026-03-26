Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Неповнолітній коригував обстріли Дніпра на замовлення свого батька-агента РФ

14:05 26.03.2026 Чт
2 хв
Яке покарання йому загрожує?
aimg Тетяна Степанова
Фото: СБУ викрила неповнолітнього агента РФ (facebook com/SecurSerUkraine)

Служба безпеки України викрила неповнолітнього, який коригував обстріли Дніпра на замовлення свого батька-агента Росії.

Контррозвідка СБУ затримала у Дніпрі ще одного агента російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ). Ним виявився завербований ворогом 17-річний місцевий житель, який наводив повітряні атаки рф по місту.

У січні цього року співробітники СБУ затримали його батька, який також виявився коригувальником.

Як встановило розслідування, неповнолітній син "працював" на росіян разом з батьком. За інструкціями голови сім’ї він об’їжджав прифронтове місто, намагаючись виявити локації промислових об’єктів, які могли виконувати оборонні замовлення.

Фото: СБУ викрила неповнолітнього агента РФ (t.me/SBUkr)

Після розвідвилазок юнак "звітував" чоловіку про заводи та підприємства, які, на думку неповнолітнього, виробляли озброєння та боєприпаси. Серед іншого, він пересилав йому фото українських об’єктів та їхні координати на гугл-картах.

Зібрані відомості "старший" агент узагальнював для подальшої відправки керівнику (резиденту) агентурної групи, який перебуває на тимчасово окупованій території Запорізької області.

У разі отримання розвідданих рашисти сподівалися використати їх для підготовки нової серії обстрілів Дніпра.

Співробітники СБУ встановили всі обставини розвідувально-підривної діяльності ворожого осередку, убезпечили локації потенційних "цілей" і затримали неповнолітнього агента.

Під час обшуків у нього вилучено смартфон та флеш-носій, замаскований у складеному ножі, із доказами роботи на ГРУ Росії..

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затримання агентів РФ

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що агент ФСБ хотів влаштувати диверсію у Кропивницькому, але СБУ затримала російського агента "на гарячому".

Нещодавно у Кропивницькому правоохоронці затримали неповнолітню, яку підозрюють у коригуванні російських ударів по енергетичній інфраструктурі. За даними слідства, вона планувала встановити на території Кропивницької ТЕЦ GPS-трекер, замаскований під сніг.

Окрім того, Служба безпеки викрила "подвійного" агента Росії та Білорусі. Він шпигував у Силах безпілотних систем ЗСУ.

Також СБУ в Одесі викрила матроса морської охорони Держприкордонслужби. Він їздив на таксі по місту та фотографував військові об’єкти для російських спецслужб.

