Неповнолітній коригував обстріли Дніпра на замовлення свого батька-агента РФ

Контррозвідка СБУ затримала у Дніпрі ще одного агента російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ). Ним виявився завербований ворогом 17-річний місцевий житель, який наводив повітряні атаки рф по місту.

У січні цього року співробітники СБУ затримали його батька, який також виявився коригувальником.

Як встановило розслідування, неповнолітній син "працював" на росіян разом з батьком. За інструкціями голови сім’ї він об’їжджав прифронтове місто, намагаючись виявити локації промислових об’єктів, які могли виконувати оборонні замовлення.

Фото: СБУ викрила неповнолітнього агента РФ (t.me/SBUkr)

Після розвідвилазок юнак "звітував" чоловіку про заводи та підприємства, які, на думку неповнолітнього, виробляли озброєння та боєприпаси. Серед іншого, він пересилав йому фото українських об’єктів та їхні координати на гугл-картах.

Зібрані відомості "старший" агент узагальнював для подальшої відправки керівнику (резиденту) агентурної групи, який перебуває на тимчасово окупованій території Запорізької області.

У разі отримання розвідданих рашисти сподівалися використати їх для підготовки нової серії обстрілів Дніпра.

Співробітники СБУ встановили всі обставини розвідувально-підривної діяльності ворожого осередку, убезпечили локації потенційних "цілей" і затримали неповнолітнього агента.

Під час обшуків у нього вилучено смартфон та флеш-носій, замаскований у складеному ножі, із доказами роботи на ГРУ Росії..

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.