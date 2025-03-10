Неповажно та відштовхуюче. Прем'єр Гренландії відреагував на "пропозиції" Трампа країні

Як нагадує The Guardian, нещодавно Трамп повторив свою "обіцянку" гренландцям "захистити" їх та "зробити багатими", якщо Гренландія увійде до складу Сполучених Штатів Америки (США).

"Вибір часу для його коментарів є дещо проблематичним, оскільки у вівторок гренландці підуть на виборчі дільниці, обираючи свій наступний уряд", - додає видання.

Егеде, своєю чергою, заявив, що коментарі Трампа були неповажними від початку його другого терміну президентства. Зокрема він назвав втручання республіканця контрпродуктивними, а також відштовхуючими для деяких людей від ідеї тіснішої співпраці зі Штатами.

"Існує світовий порядок, який хитається на багатьох фронтах - і президент Сполучених Штатів, який є дуже непередбачуваним - таким чином, що змушує людей відчувати себе невпевнено", - додав він.