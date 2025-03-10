Неуважительно и отталкивающе. Премьер Гренландии отреагировал на "предложения" Трампа стране

Как напоминает The Guardian, недавно Трамп повторил свое "обещание" гренландцам "защитить" их и "сделать богатыми", если Гренландия войдет в состав Соединенных Штатов Америки (США).

"Выбор времени для его комментариев является несколько проблематичным, поскольку во вторник гренландцы пойдут на избирательные участки, выбирая свое следующее правительство", - добавляет издание.

Эгеде, в свою очередь, заявил, что комментарии Трампа были неуважительными с начала его второго срока президентства. В частности он назвал вмешательство республиканца контрпродуктивными, а также отталкивающими для некоторых людей от идеи более тесного сотрудничества со Штатами.

"Существует мировой порядок, который шатается на многих фронтах - и президент Соединенных Штатов, который является очень непредсказуемым - таким образом, что заставляет людей чувствовать себя неуверенно", - добавил он.