ua en ru
Пт, 27 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Непорозумінь між військовими та OSINT-проєктом DeepState немає, - журналіст

П'ятниця 27 грудня 2024 14:39
UA EN RU
Непорозумінь між військовими та OSINT-проєктом DeepState немає, - журналіст Фото: непорозумінь між військовими та OSINT-проєктом DeepState немає (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Наразі немає жодних непорозумінь між представниками військового командування і OSINT-проєктом DeepState, який показує на онлайн-картах просування фронту.

Про це заявив журналіст Юрій Бутусов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українську правду".

"Керівництво Збройних сил мене запевнило, що ніяких проблем DeepState створювати не будуть. Я сприйняв це як бажання не роздмухувати конфлікт. Сенсу для DeepState конфліктувати з військовим керівництвом немає ніякого. Так само і у військового керівництва з цією аналітичною структурою теж конфліктувати сенсу немає", - зазначив Юрій Бутусов, посилаючись на власні джерела у вищих колах військового керівництва.

Раніше Бутусов повідомив, що ОСУВ "Хортиця", яким командує генерал Гнатов, не висунуло претензій саме до DeepState, але фактично розкритикувало дані, на підставі яких були зроблені повідомлення у соцмережах.

За його даними, питання могла б зняти зустріч колективу DeepState з командуванням ОСУВ "Хортиця" щодо узгодження висвітлення обстановки на фронті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
Україна все підготувала для проведення другого Саміту миру, - Тихий
Україна все підготувала для проведення другого Саміту миру, - Тихий
DAILY
Бізнес з нуля. Як колишні військові розвивають власну справу після фронту
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бізнес з нуля. Як колишні військові розвивають власну справу після фронту