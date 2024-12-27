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Недоразумений между военными и OSINT-проектом DeepState нет, - журналист

Пятница 27 декабря 2024 14:39
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Недоразумений между военными и OSINT-проектом DeepState нет, - журналист Фото: недоразумений между военными и OSINT-проектом DeepState нет (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Пока нет никаких недоразумений между представителями военного командования и OSINT-проектом DeepState, который показывает на онлайн-картах продвижение фронта.

Об этом заявил журналист Юрий Бутусов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Украинскую правду".

"Руководство Вооруженных сил меня заверило, что никаких проблем DeepState создавать не будут. Я воспринял это как желание не раздувать конфликт. Смысла для DeepState конфликтовать с военным руководством нет никакого. Так же и у военного руководства с этой аналитической структурой тоже конфликтовать смысла нет", - отметил Юрий Бутусов, ссылаясь на собственные источники в высших кругах военного руководства.

Ранее Бутусов сообщил, что ОСУВ "Хортица", которым командует генерал Гнатов, не выдвинуло претензий именно к DeepState, но фактически раскритиковало данные, на основании которых были сделаны сообщения в соцсетях.

По его данным, вопрос могла бы снять встреча коллектива DeepState с командованием ОСУВ "Хортица" по согласованию освещения обстановки на фронте.

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