Недоразумений между военными и OSINT-проектом DeepState нет, - журналист

"Руководство Вооруженных сил меня заверило, что никаких проблем DeepState создавать не будут. Я воспринял это как желание не раздувать конфликт. Смысла для DeepState конфликтовать с военным руководством нет никакого. Так же и у военного руководства с этой аналитической структурой тоже конфликтовать смысла нет", - отметил Юрий Бутусов, ссылаясь на собственные источники в высших кругах военного руководства.



Ранее Бутусов сообщил, что ОСУВ "Хортица", которым командует генерал Гнатов, не выдвинуло претензий именно к DeepState, но фактически раскритиковало данные, на основании которых были сделаны сообщения в соцсетях.



По его данным, вопрос могла бы снять встреча коллектива DeepState с командованием ОСУВ "Хортица" по согласованию освещения обстановки на фронте.