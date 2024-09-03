"Непоправна втрата". Помер народний артист України та режисер Григорій Шумейко

У вівторок, 3 вересня, на 74-му році життя пішов у засвіти народний артист України, актор і режисер Григорій Шумейко.

РБК-Україна розповідає, що відомо про трагічну подію та здобутки видатного українця.

Був відзначений орденом "За заслуги" III ступеня та відзнакою Міністерства культури "За досягнення в розвитку культури й мистецтва".

Впродовж своєї акторської кар'єри зіграв понад 100 ролей у театрі та кіно.

Крім того, Шумейко навчався у Театральному інституті імені Бориса Щукіна (за спеціальністю "Режисура").

Там же згодом опановував і професію режисера.

Впродовж 1971-1974 рр. здобував освіту в Київському державному інституті театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого - за спеціальністю "Актор драми та кіно".

Згідно з інформацією Національного театру імені Марії Заньковецької, Григорій Шумейко народився 1 травня 1951 року в місті Лубни Полтавської області.

"Непоправна втрата у нашому колективі... Сьогодні, на 74-му році життя, пішов у засвіти народний артист України, актор, режисер, заньківчанин Григорій Шумейко", - йдеться у дописі установи у Facebook.

Про смерть видатного українця повідомили в Національному театрі імені Марії Заньковецької.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Львові помер екс-депутат Зиновій Саляк, який вперше підняв український прапор над Ратушею.

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