Из-за непогоды на западе Украины без газа остались 10 тысяч человек

Из-за непогоды в Ивано-Франковской и Черновицкой областях без газоснабжения остались 10 тысяч человек. Стихия также разрушает газопроводы.

Об этом говорится в сообщении портала 104.ua в Facebook.

Сообщается, что в результате непогоды разрушены опоры газопроводов, которые проходят над рекой Черемош. Кроме того, на газопроводе-отводе, который ведет к ГРС Брусница, произошел обрыв.

"Высокий уровень воды и размытые дороги затрудняют доступ к газопроводам. Самая сложная ситуация в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Более 30 бригад работают круглосуточно. В результате непогоды без газоснабжения остались 10 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что за последние сутки от потребителей в этих областях поступило 17 сообщений о повреждении уличных газопроводов, а также 16 звонков об отсутствии газа.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновцах затопило улицы и крупнейший рынок, уровень воды в реке Прут в пределах города превысил критическую отметку.

По данным МВД, паводки разрушили 110 км автомобильных и 90 мостов в Ивано-Франковской области; всего на территории трех областей повреждено еще более 400 км дорог и 130 мостов.