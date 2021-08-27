Из-за непогоды вблизи Херсона деревья завалили четыре километра дороги

В ночь с 26 на 27 августа в результате прохождения грозового фронта между селами Раденск и Великие Копани Херсонского района повалены деревья. В результате завалило дорогу протяженностью четыре километра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
В период с 01:00 до 06:00 с проезжей части спасатели убрали более 20 поваленных деревьев.
Патрульные полицейские регулировали движение транспорта во время проведения работ. .
Сейчас все деревья убраны, а дорога расчищена.
Ранее в Хмельницкой области ураган выломал деревья на более чем ста гектарах леса.