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Через негоду біля Херсону дерева завалили чотири кілометри дороги

Автор: Инна Собора

У ніч з 26 на 27 серпня в результаті проходження грозового фронту між селами Раденськ та Великі Копані Херсонського району повалило дерева. В результаті завалило дорогу протяжністю чотири кілометри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

У період з 01:00 до 06:00 з проїжджої частини рятувальники прибрали більше 20 повалених дерев.

Патрульні поліцейські регулювали рух транспорту під час проведення робіт. .

Наразі всі дерева прибрані, а дорогу розчищено.

Раніше в Хмельницькій області буревій виламав дерева на більш ніж ста гектарах лісу.

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