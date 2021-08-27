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Из-за непогоды вблизи Херсона деревья завалили четыре километра дороги

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Пятница 27 августа 2021 12:16
Из-за непогоды вблизи Херсона деревья завалили четыре километра дороги Фото: в Херсонской области деревья завалили четыре километра дороги (GettyImages)
Автор: Инна Собора

В ночь с 26 на 27 августа в результате прохождения грозового фронта между селами Раденск и Великие Копани Херсонского района повалены деревья. В результате завалило дорогу протяженностью четыре километра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В период с 01:00 до 06:00 с проезжей части спасатели убрали более 20 поваленных деревьев.

Патрульные полицейские регулировали движение транспорта во время проведения работ. .

Сейчас все деревья убраны, а дорога расчищена.

Ранее в Хмельницкой области ураган выломал деревья на более чем ста гектарах леса.

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