Через негоду біля Херсону дерева завалили чотири кілометри дороги
Фото: в Херсонській області дерева завалили чотири кілометри дороги (GettyImages)
У ніч з 26 на 27 серпня в результаті проходження грозового фронту між селами Раденськ та Великі Копані Херсонського району повалило дерева. В результаті завалило дорогу протяжністю чотири кілометри.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.
У період з 01:00 до 06:00 з проїжджої частини рятувальники прибрали більше 20 повалених дерев.
Патрульні поліцейські регулювали рух транспорту під час проведення робіт. .
Наразі всі дерева прибрані, а дорогу розчищено.
Раніше в Хмельницькій області буревій виламав дерева на більш ніж ста гектарах лісу.