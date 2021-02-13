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Из-за непогоды в Украине задерживаются поезда

Автор: РБК-Украина

В связи с непогодой в Украине задерживаются поезда. В компании "Укрзализныця" отмечают, что это единичные случаи.

Об этом говорится в сообщении на сайте УЗ.

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Сообщается, что ночью из-за непогоды с опозданием пришел поезд №731 Киев - Запорожье, который задержался на два часа. Для 35 пассажиров, которые направлялись в аэропорт "Борисполь" запустили дополнительный экспресс. Кроме того, на несколько минут задержали поезд Киев - Рахов, чтобы на пересадку успели 5 пассажиров.

Утром с опозданием почти на полтора часа пришел поезд №8 Черновцы - Киев. Также с задержкой идет поезд №102 Херсон-Киев из-за дефекта колеса. Пассажиров плацкартного вагона, который подлежит замене, пересадят в купейные вагоны.

Другие поезда "Укрзализныци" следуют по расписанию, несмотря на сложные погодные условия. При необходимости пассажирам обещают оперативно организовать пересадки.

Напомним, вчера из-за снегопадов поезда №14 Солотвино - Киев и №142 Львов - Бахмут задерживались на 5 и 6 часов соответственно.

По состоянию на 13 февраля сохраняются ограничения на движение грузового транспорта в двух областях.

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