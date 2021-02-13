Через негоду в Україні затримуються потяги

У зв'язку з негодою в Україні затримуються потяги. У компанії "Укрзалізниця" відзначають, що це поодинокі випадки.

Про це йдеться в повідомленні на сайті УЗ .

Повідомляється, що вночі через негоду із запізненням прийшов потяг №731 Київ - Запоріжжя, який затримався на дві години. Для 35 пасажирів, які прямували до аеропорту "Бориспіль" запустили додатковий експрес. Крім того, на кілька хвилин затримали потяг Київ - Рахів, щоб на пересадку встигли 5 пасажирів.

Вранці з запізненням майже на півтори години прийшов потяг №8 Чернівці - Київ. Також з затримкою йде поїзд №102 Херсон-Київ через дефект колеса. Пасажирів плацкартного вагона, який підлягає заміні, пересадять в купейні вагони.

Інші поїзди "Укрзалізниці" йдуть за розкладом, незважаючи на складні погодні умови. При необхідності пасажирам обіцяють оперативно організувати пересадки.

