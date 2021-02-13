Из-за непогоды в Украине задерживаются поезда

В связи с непогодой в Украине задерживаются поезда. В компании "Укрзализныця" отмечают, что это единичные случаи.

Об этом говорится в сообщении на сайте УЗ .

Сообщается, что ночью из-за непогоды с опозданием пришел поезд №731 Киев - Запорожье, который задержался на два часа. Для 35 пассажиров, которые направлялись в аэропорт "Борисполь" запустили дополнительный экспресс. Кроме того, на несколько минут задержали поезд Киев - Рахов, чтобы на пересадку успели 5 пассажиров.

Утром с опозданием почти на полтора часа пришел поезд №8 Черновцы - Киев. Также с задержкой идет поезд №102 Херсон-Киев из-за дефекта колеса. Пассажиров плацкартного вагона, который подлежит замене, пересадят в купейные вагоны.

Другие поезда "Укрзализныци" следуют по расписанию, несмотря на сложные погодные условия. При необходимости пассажирам обещают оперативно организовать пересадки.