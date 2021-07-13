ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Из-за непогоды в Украине без света остались 130 населенных пунктов

Новина українською →
Вторник 13 июля 2021 08:10
Из-за непогоды в Украине без света остались 130 населенных пунктов Фото: без света остались 130 населенных пунктов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

По состоянию на утро 13 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) без света остались 130 населенных пунктов. Там сработали системы автоматической защиты линий электропередач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Отключение света произошло в восьми областях:

  • Днепропетровска – 28 населенных пунктов,
  • Черкасская-28,
  • Житомирская-23,
  • Киевская – 14,
  • Запорожская-13,
  • Черниговская-9,
  • Сумская-8,
  • Кировоградская-7.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Ранее сообщалось, что сегодня дожди накроют центральные и западные области Украины. Температура воздуха будет колебаться от +27 до +32.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
Зеленский призвал Германию и Францию надавить на Россию, чтобы завершить войну на Донбассе
Зеленский призвал Германию и Францию надавить на Россию, чтобы завершить войну на Донбассе
DAILY
Господин Секретарь. Какую роль Алексей Данилов играет в команде президента
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Господин Секретарь. Какую роль Алексей Данилов играет в команде президента