Из-за непогоды в Украине без света остались 130 населенных пунктов
Фото: без света остались 130 населенных пунктов (Виталий Носач, РБК-Украина)
По состоянию на утро 13 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) без света остались 130 населенных пунктов. Там сработали системы автоматической защиты линий электропередач.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Отключение света произошло в восьми областях:
- Днепропетровска – 28 населенных пунктов,
- Черкасская-28,
- Житомирская-23,
- Киевская – 14,
- Запорожская-13,
- Черниговская-9,
- Сумская-8,
- Кировоградская-7.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Ранее сообщалось, что сегодня дожди накроют центральные и западные области Украины. Температура воздуха будет колебаться от +27 до +32.